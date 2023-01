Ukrán hajó miatt alakult ki forgalmi dugó a tengeri szállítás egyik ütőerén

A török parti őrség hivatalos közleménye szerint a hatóságok több vontatóhajót is kiküldtek, hogy segítsék a szorosban zajló mentést. A közel 150 méter hosszú ukrán hajó 13 ezer tonna borsót szállított Törökországba, mielőtt a partvonal közelében zátonyra futott, Acarburnu közelében.

Az isztambuli Közös Koordinációs Központ szerint a hajó az ukrán Pivdennyiből a törökországi Mersin földközi-tengeri kikötőbe tartott. A Boszporusz-szoros forgalma az elmúlt hónapban jelentős emelkedésnek indult, miután az orosz nyersolajat érintő Európai Uniós embargót követően indiai és kínai szállítóhajók igyekeznek elszállítani az Oroszország által megtermelt nyersanyagot. Ezen kívül a szoroson keresztül zajlik többek között a világ élelmezése szempontjából kulcsfontosságú orosz és ukrán gabona értékesítése.

MKK-1 Ran Aground In The BosphorusWhile cruising in the Bosphorus, the 142 m long dry cargo ship, ran aground in Umuryeri while sailing from Ukraine to Istanbul. NENE HATUN, KURTARMA-5, 8, https://t.co/VQjchBO2Si