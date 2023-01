Meghökkentően őszinte vélemény Oroszországból: itt az idő elismerni, hogy rosszul áll a háború!

A TV Centr az egyik legnagyobb orosz televíziós csatorna, ahogy más orosz hírcsatornákon, itt is rendszeresen szerveznek talk-showkat az ukrajnai háborúról – vagyis, ahogy Oroszországban törvényileg előírtan kötelező rá hivatkozni, a „különleges műveletről.”

Az egyik meghívott vendég, Makszim Juszin biztonságpolitikai szakértő keményen kritizálta az egyik ilyen műsorban a háborút, az adás ráadásul le is ment a tévében. Juszin pontról pontra végig vette azokat a dolgokat, melyek a háború korai szakaszában az egész invázió céljai voltak:

Tényleg minden terv szerint megy, vagy itt az idő, hogy változzon a hivatalos retorika?”

– veti fel a kérdést Makszim Juszin.

