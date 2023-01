Érkezik az erősítés az ukrán frontra: gigantikus páncélos-konvoj tart a harcmezőre

A BMC Kirpi Ukrajna egyik legnagyobb számban használt 4x4-es páncélozott katonai járműve, egyedül talán Humveeből és MaxxPróból van nekik több. Egy török gyártmányú, aknavédett páncélozott járműről van szó, melyet az ukránok többnyire fegyverek nélkül kaptak meg Ankarától.

Nemrég egy igencsak jelentős számú Kirpit mutató videó szivárgott ki a közösségi médiába: a felvételen legalább tíz ilyen jármű vonul végig az ukrán közúton.

A large convoy of Turkish-supplied Kirpi 4x4 MRAPs is advancing somewhere in Ukraine. pic.twitter.com/FUWkv4mxxE