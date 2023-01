Új szelek fújnak Brazíliában - Véget érhet a pusztítás?

Luiz Inácio Lula da Silva, akinek a második elnöki ciklusa 20 évvel első beiktatása után kezdődött, megígérte, hogy visszafordítja és véget vet az Amazonasban az erdőirtásnak, amely elődje, Jair Bolsonaro idején látványosan felgyorsult.

A globális éghajlat szabályozásában kulcsfontosságú szerepet játszó esőerdők csaknem kétharmada Brazília határain belül található. Ehhez mérten óriási hatása volt annak, hogy Bolsonaro hivatali ideje alatt az erdőirtás tempója az országban 60 százalékkal növekedett az előző négy évhez képest.

Erre válaszul az EU is elhalasztotta az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő Mercosur-csoporttal 2019-re szóló ideiglenes kereskedelmi megállapodás megkötését.

Lula megválasztásával azonban a Mercosur-megállapodás ismét az EU napirendjére került, és a soron következő svéd EU-elnökség jelezte is, hogy a megállapodást a következő hat hónapban szeretné megkötni.

Lula az Amazonas ügyét mindig is kiemelt fontosságúként kezelő környezetvédelmi aktivistát, Marina Silvát nevezte ki környezetvédelmi és éghajlatváltozási miniszternek, és Sonia Guajajarát, egy őslakos nőt kért fel, hogy legyen Brazília első őslakosügyi minisztere. Silva volt Lula környezetvédelmi minisztere az első ciklusa alatt is, 2003-2010 között. Az ekkori tevékenysége következtében széles körben elismerik az erdőirtás nagymértékű csökkenését, amely 2003-as hivatalba lépésekor még magasabb is volt, mint ma. Silva azonban lemondott, miután összeveszett Lulával, aki szerinte túl közel került az agrárbizniszhez.

Az Amazonas védelme érdekében létrehozott speciális rendőri erők újjáépítése költséges és időigényes lesz, mivel Bolsonaro idején leépítették a kapacitásaikat. A helyzet olyan szintre jutott mostanra, hogy egyes régiókban a bűnözés a helyi gazdaság egyik fő forrásává vált.

Lulának ráadásul egy olyan törvényhozással kell szembenéznie, amely még mindig nagyrészt támogatja az agrárbizniszt, és amelyben egy jelentős Bolsonaro-párti frakció van.

Alig két héttel októberi választási győzelme után, annak ellenére, hogy még nem is lépett hivatalba, Lula részt vett az egyiptomi COP27 klímacsúcson, hogy megnyugtassa a világot, Brazília az ő új korszakában felelősségteljesen fog viselkedni, és prioritásként kezeli majd a környezetvédelmet. Csapata informális tárgyalásokat kezdett Németországgal egy új finanszírozási csomagról, amely segítené a dél-amerikai országot a tisztább gazdaságra való átállásban. Ennek jegyében Norvégia és Németország is jelezte, hogy hajlandó feloldani a Brazíliának az Amazonas Alapon keresztül nyújtott, korábban odaígért hozzájárulásaikat.

Az Amazonas-programnak a kialakításában, amely az erdőirtás csökkentésére irányuló erőfeszítéseket jutalmazza, korábban még Silva segédkezett, azonban Bolsonaro felfüggesztette ezt az alapot. Norvégia brazíliai nagykövetsége szerint az alap gyorsan megnyitható a kormány cselekvési tervének támogatására, amint a brazil kormány visszaállítja az alap irányítási struktúráját. A COP27-en Silva lobbizott Nagy-Britanniánál, Franciaországnál, az Egyesült Államoknál és másoknál is, hogy járuljanak hozzá az alaphoz, amely már így is több mint félmilliárd dollárnyi el nem költött finanszírozást tartalmaz.

Fontos lépés az is, hogy Sonia Guajajara kinevezésével Brazília törzsi csoportjai először kapnak minisztériumot egy kormányban. Ez kulcsfontosságú tényezőnek számít az Amazonas védelmében is, mivel az esőerdő nagy része az őslakosok földjeként kijelölt területeken fekszik.

Lula szerint az őslakosok nagyobb hatalommal való felruházása biztosítaná az erdők védelmét:

Senki sem ismeri jobban az erdeinket, és senki sem tudja hatékonyabban megvédeni azokat, mint azok, akik ősidők óta itt élnek.

Joe Biden amerikai elnök is egy erős gesztust tett, amikor a Lula beiktatásán részt vevő küldöttség vezetésével Deb Haaland belügyminisztert bízta meg, aki maga is egy amerikai őslakos nő.

Az őslakosok által lakott részeken azonban az elmúlt időszakban, jelentős állami hátszéllel, kifejezetten elszaporodtak a korábban sem példa nélküli, gyakran bánya- és fakitermelési tevékenységet folytató bűnbandák, illetve sok erdőt vágtak ki azért is, hogy a helyükön állatokat legeltessenek.

Ez utóbbi jelenség kifejezetten problematikus a Mercosur-megállapodás szempontjából is, mivel az lehetővé tenné az érintett dél-amerikai országokból a könnyített húsimportot az EU-ba, ami sokak szerint erős motiváció lenne további őserdők kivágására.

Környezetvédők szerint ez az egyik leginkább kritikus pontja a megállapodásnak, amelynek a megoldása nélkül nem is szabadna az EU-nak ratifikálnia azt.

Környezetvédelmi szempontokból fontos lépése volt Lulának beiktatása után az is, hogy Jean Paul Pratest nevezte ki a Petrobras állami energetikai vállalat élére. Ez a lépés szakértők szerint arra utal, hogy a vállalat lassan át fogja helyezni a működésének a hangsúlyát a mélytengeri olaj- és gázkitermelésről a megújuló energiaforrásokra.

