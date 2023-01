Az elmúlt években rendelt, legmodernebb fegyvereit küldi a frontra Dánia

A dán parlament jóváhagyta annak a 19 taracknak az Ukrajnába szállítását, melynek megvételéről korábban állapodott meg a Nexter Systems francia fegyvergyártó vállalattal - jelentette be csütörtökön a dán védelmi minisztérium.

Nagyon fontos, jelentős adományról van szó

- szögezte le Jakob Ellemann-Jensen védelmi miniszter, egyúttal üdvözölte a törvényhozás döntését, mellyel "hozzájárult az ukrán nép szabadságharcához".

Dánia 2017-ben rendelt a Nexter Systemstől 15 tarackot, majd 2019-ben további négyet. Csütörtöki közleményében a tárca kiemelte, hogy néhány darabbal kapcsolatban technikai hibákat észleltek, melyeket a gyártónak és az ukrán félnek kell majd megoldania.

A minisztérium részéről hozzátették, hogy bár e fegyveradomány lassítja a dán haderőfejlesztést, az ország továbbra is igyekszik - a fegyverszállítással egy időben - gyorsan bővíteni katonai kapacitásait.

A koppenhágai kormány már korábban is küldött fegyvereket Ukrajnának, továbbá kiberbiztonsági támogatást is nyújtott az Oroszország indította háborúban védekező országnak. Szeptemberben hozzájárult ahhoz is, hogy Dánia területén képezzenek ki ukrán katonákat.

Címlapkép: Getty Images