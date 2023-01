Olyan lépésre készül Amerika, ami káoszba döntheti szoros szövetségesük gazdaságát

A New York-i székhelyű Fed novemberben kezdte meg az iraki kereskedelmi bankok nemzetközi dollártranzakcióinak szigorúbb ellenőrzését a pénzmosás Iránba és más, súlyos szankciókkal sújtott közel-keleti országokba irányuló illegális dollárutalások visszaszorítása érdekében.

2003 után sokat lazítottak az iraki bankok szabályozásán, és az egymást váltó gyenge kormányok mostanáig halogatták az iraki bankrendszer összhangba hozását a globális pénzátutalási gyakorlatokkal.

Az eljárások életbe lépése óta az iraki napi dollárátutalások legalább 80%-át blokkolták, mert nem volt elegendő információ az utalások rendeltetési helyéről, vagy más hibák merültek fel.

A dollárhiány miatt az elmúlt hónapokban az iraki valuta árfolyama a dollárral szemben megközelítőleg 10%-kal gyengült, ami az importált áruk, köztük az olyan alapvető élelmiszerek, mint a tojás, a liszt és az étolaj árának meredek emelkedéséhez vezetett.

Amióta az USA 2004-ben segített létrehozni az Iraki Központi Bankot, az amerikai dollár vált nagyrészt a hétköznapokban az ország fő fizetőeszközévé, mivel a gazdaság jelentős része készpénzzel működik.

Hogy Irakot folyamatosan ellássák dollárral, repülőgépek néhány havonta raklapnyi amerikai dollárt szállítottak Bagdadba.

Sokkal több dollár került az országba azonban elektronikus úton az iraki magánbankok tranzakciói során, amelyeket Irak hivatalos számláiról dolgoznak fel a New York-i Fednél, ahol az olajeladásokból származó bevételeket helyezik el.

Az amerikai tisztviselők szerint az iraki magánbankok elektronikus dollárátutalásaira vonatkozó szigorúbb szabályok nem voltak meglepetés a bagdadi tisztviselők számára. Az iraki központi bank, az amerikai pénzügyminisztérium és a Fed kétéves egyeztetés és tervezés után novemberben közösen léptették életbe azokat.

Az új eljárások értelmében az iraki bankoknak egy új online platformon kell benyújtaniuk a dollárátutalásokat a központi bankhoz, amelyeket aztán a Fed felülvizsgál.

A rendszer célja, hogy visszaszorítsa az iraki bankrendszer felhasználását arra, hogy illegálisan dollárt juttassanak Teheránba, Damaszkuszba vagy a Közel-Kelet más pénzmosához kötődő helyeire.

A régi szabályok szerint az iraki számlatulajdonosoknak nem kellett felfedniük, hogy kinek küldenek pénzt, amíg a dollárt már át nem utalták.

A központi bank a fenti intézkedéseken túlmenően négy bankot - az Iszlám Ázsia Bankot, az Iraqi Middle East Bankot, az Ansari Islamic Bankot és az Al Qabudh Islamic Bankot - is eltiltott attól, hogy dollárban történő tranzakciókat hajtsanak végre.

Hadi al Salami, az iraki parlament egyik tagja, aki a testület korrupcióellenes bizottságának tagja, azt mondta, hogy az iraki politikai pártok és milíciák ellenőrzik a legtöbb bankot, és arra használják őket, hogy dollárt csempésszenek a szomszédos országokba, így szerinte egy jó döntés született.

Még az iraki bankárok és devizakereskedők is azt mondják, hogy a szigorúbb szabályok célja a dollárok ellopására használt rendszerek felszámolása. Azt mondják, hogy az importőrök például olyan árukról hamisítottak számlát korábban, amelyeket soha nem szállítottak Irakba, hanem az országon kívüli ismeretlen címzetteknek fizettek csak így a dollárral.

Az elektronikus dollárátutalások visszaszorítása miatt a pénzváltókban őrületes kereslet alakult ki a dollár bankjegyekért.

Bár a hivatalos árfolyam szeint 1,470 iraki dínárt ér egy dollár, a bagdadi bankokban és pénzváltókban azonban kedden a dollárt 1,620 iraki dínárért adták, ami 10%-kal több, mint tavaly novemberben.

A helyzet azért is kifejezetten súlyos, mert az elmúlt években alapvetően is súlyos problémákkal nézett szembe Irak gazdasága. Ennek az egyik oka a rendszerszintű korrupció, amely miatt óriási bevételek estek ki az iraki gazdaságból, vagyis papíron megjelentek, de nem látszik mire költötték el őket, így nagy az esélye, hogy a különböző érdekcsoportok zsebében landoltak. Ez utóbbi azért is valószínű, mert egy éven át aktív politikai összecsapások voltak a Teheránhoz közeli síita pártok és a 2003 óta kialakult rendszert megváltoztatni igyekvő Muktada asz-Szadr és támogatói között.

Bár Szadr sokkal inkább igyekezett volna az amerikaiak és az irániak között független politikát folytatni, végülis ki kellett hogy szálljon a küzdelemből. Az időközben Iránban kitört tüntetési hullám miatt amúgy is sok szankció és kritika érte Iránt, így valószínű, hogy az Egyesült Államok megpróbálja ragadni ezt, a dollár miatt hozzá kötődő lehetőséget, hogy szűkítse az időközben Oroszország egyik legfontosabb szövegségesévé vált teheráni rezsim pénzügyi mozgásterét.

A politikán túl, részben a drasztikusan növekvő lakosság és az elavult és rosszul kezelt mezőgazdaság, részben pedig ehhez kötődően a globális felmelegedés következtében óriási problémákkal néz szembe Irak, ahol emberek tömege él a létminimum körül, így a mostani intézkedések nem csak a kormány, hanem az ő számukra is jelentősen ronthatják a kilátásokat.

Címlapkép: Wisam Zeyad Mohammed/Anadolu Agency via Getty Images