Bejelentették: szép csendben brit katonai helikoptereket kapott Ukrajna

Reznyikov a helikopterek érkezéséről szóló hírt Twitter-fiókján osztotta meg, ahova egy videót is kirakott.

Az ukrán védelmi miniszter megköszönte az adományt Nagy-Britanniának és elárulta: a helikopterek az ukrán haditengerészet kötelékében, a Fekete-tenger körül fognak szolgálatot teljesíteni.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.Thank you to Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! @BWallaceMP