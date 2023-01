Nagy fordulat játszódhatott le a Föld mélyében – Új elmélettel álltak elő tudósok a belső magról

Egy a Nature Geoscience című tudományos lapban hétfőn megjelent tanulmány szerint a Föld bolygó szilárd belső magja más irányba és más sebességgel is mozoghat, mint a Föld maga, és néhány évtizedenként irányt változtathat. Jelenleg éppen egy ilyen fordulat történhetett a mélyben – írja a The New York Times . Ugyanakkor az új hipotézis csak egy a sok közül, amely a belső maggal kapcsolatos közvetett megfigyelésekre keres magyarázatot.