Bemondták az oroszok: van egy titkos fegyverünk, amivel könnyen kilőjük a Leopard és Abrams tankokat

Rogozsin szerint a Marker típusú UGV (vezető nélküli szárazföldi jármű) páncéltörő rakétaindítóval felszerelt változata egy elektronikus adatbázis és fejlett érzékelőrendszerek segítségével automatikusan azonosítja majd az ukrán harckocsikat, melyeket nagy hatótávolságú páncéltörő rakétákkal könnyedén meg tud semmisíteni.

Tegyük fel, hogy azonosít egy T-64-est, egy páncélozott szállító harcjárművet és egy külföldi tankot a frontvonalon. A robot kiválasztja és priorizálja a legfontosabb célpontot, majd a védettségnek megfelelő tűzerővel támadja azt"

– mondta Rogozsin az orosz lapnak.

Arról is beszélt, hogy a Marker UGV-k Februárban kerülnek először a Donbaszba, most tesztelik őket. A NATO által leszállított harckocsik legkorábban is tavasszal kerülnek majd a műveleti területre, de speciel az Abremsek leszállítása akár egy évet is igénybe vehet.

Címlapkép: Pentagon