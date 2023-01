Közeleg a béke Európában? – Meglepő kijelentést tett a lengyel kormányfő

Először Leopardok, most Abramsok. Köszönjük, @POTUS. Közeleg a béke Európában

– írta Twitter-oldalán Morawiecki, megköszönve Bidennek a döntést (a @POTUS az amerikai elnök Twitter-oldala, a „President of the United States” rövidítése).

First the Leopards, now the Abrams. Thank you . Peace in Europe is getting closer. @POTUS

A lengyel miniszterelnök Scholznak is köszönetet mondott egy külön Twitter-bejegyzésben.

A Leopardok Ukrajnába küldéséről szóló döntés nagy lépés Oroszország megállítása felé. Együtt erősebbek vagyunk

– írta Morawiecki.

Thank you Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger. @Bundeskanzler