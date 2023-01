Egyetlen aljas csel vezethetett oda, hogy áttörte a rettegett Wagner-csoport az ukrajnai frontvonalakat

Nagyon úgy néz ki, hogy az orosz Wagner zsoldosbrigád tagjai egyre nagyobb arányban használják az ukrán haderőtől zsákmányolt egyenruhákat, gyakorlókat támadóműveleteik során. Mindez magyarázat lehet arra, hogy egyes frontszakaszokon miért sikerült hirtelen áttörnie az orosz zsoldosoknak, akiknek az azonosítása így sokkal nehezebb. Mindez természetesen rendkívül kockázatos, etikátlan és valószínűleg sérti a háborút szabályozó nemzetközi törvényeket is, de úgy néz ki, a Wagner-zsoldosok úgy döntöttek, a lehetséges hozam jelentősen meghaladja a lehetséges veszélyeket.

Január közepén elfoglalta az orosz haderő oldalán harcoló Wagner zsoldosbrigád a Bahmut mellett található Szoledárt – a katonai magánvállalat (PMC) tagjai végezték a legkeményebb, legtöbb áldozatot igénylő városi gyalogsági műveleteket, miközben minimális támogatást kaptak csak az orosz reguláris erőktől.

A sikeres támadás után Szoledárból több Wagner-zsoldos is élő bejelentkezést tett, köztük Jevgenyij Prigozsin is, aki a városról és a főtérről is vlogolt.

Aztán itt van ez a videó is, melyen két Wagner-zsoldos a városközpontból számol be a szoledari orosz győzelemről, kiemelve vállalatuk szerepét az offenzívában:

Russian Wagner fighters in the central area of Soledar, Donetsk Oblast. Fighting can be heard in the background. Notably, one appears to be wearing a Ukrainian uniform. pic.twitter.com/No5gNnZM4c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 10, 2023

Szemfüles megfigyelők már ekkor kiszúrhatták, hogy a jobboldali katona egy ukrán haderő által használt, MM-14 mintázatú kabátot visel, Multicam-rejtőmintás nadrággal. Persze lehet, hogy a kabátot azért húzta fel a zsoldos, mert "hideg van és ez volt kéznél," azonban sisakja is ukrán rejtőmintát visel, ennek huzatja pedig pillanatok alatt eltávolítható, cserélhető.

Nagyon úgy néz ki, hogy abszolút nem elszigetelt esetről van szó, a város elestekor egy komplett Wagner-lövészraj pózolt a városközpontból: itt szinte mindenki ukrán gyakorlót visel.

Mercenarios de Wagner en Soledar portando el uniforme MM14 , sin distintivos rusos(blanco/rojo) tampoco.Algo constitutivo de crímenes de guerra. pic.twitter.com/fp27JP7cpI — Galileo () January 16, 2023

A Wagner persze nem csupán Szoledárnál, de más műveleti területeken is használt már ukrán MM14-es álcamintát.

They dont even hide it, mofozAnother examples of using the uniform mm14 mercenaries of Wagner in recent months.It was already something well-known, but unprecedented in the scale of recent days in Soledar. pic.twitter.com/byevgQLqd6 — Grahworin () January 15, 2023

Aztán van egy videó, amely Kreminna térségében készült: ez a felvétel rendkívül nagy indulatokat és vitákat váltott ki a háborúval foglalkozó körökben. A felvételen egy Wagner-zsoldos rárohan egy ukrán lövészárokra, de az ott tartózkodó ukrán katonák végig azt ismételgetik, hogy velük van, ezért nem adják meg magukat, a zsoldos így végül agyonlövi őket. Egy rendkívül felkavaró videóról van szó, melyet nem szeretnénk a cikkbe ágyazni, de saját felelősségre megnézhető Twitteren.

A sisakkamerás felvételen nem látszik az orosz zsoldos felszerelése, csupán a kezében szorongatott gépkarabély, de szinte biztosan azért hitték az ukránok sajátjuknak a Wagner-zsoldost, mert MM-14 mintázatú gyakorló van rajta. Szó szerint a halálukig ragaszkodtak ahhoz, hogy az őket lelövő Wagner-zsoldossal vannak.

Nemrég amúgy egy oroszok által keringetett állítólagos ukrán forrás arra figyelmeztetett, hogy a Wagner PMC ukrán egyenruhákban, sárga és zöld karszalagokkal áttört a 17-es számú harckocsizó zászlóalj állásain. Ennek a posztnak a hitelessége erősen kétségbe vonható, de annak ténye, hogy elsősorban oroszpárti források keringetik, feltételez némi tudatosságot a dologban.

Ukrainians have a wave of panic: Russian fighters in the uniform of the Armed Forces of Ukraine penetrate the headquarters and destroy Ukrainian officersIn one of the new messages, they write that PMC pic.twitter.com/WsDKIbZCVI — Masno (@NovichokRossiya) January 12, 2023

Ezek alapján tehát mind videók, fotók, mind pedig helyi beszámolók alapján kijelenthető:

a Wagner-csoport már rendszerszinten használja az ukrán haderő MM-14-es rejtőmintájú gyakorlóit, különösen Szoledár térségéből érkezett erről kifejezetten sok biztonyíték.

Ezzel kapcsolatosan a legfontosabb dolog talán azt megjegyezni, hogy az ellenség egyenruhának harctéren való viselését számos háborús hadviselést szabályozó nemzetközi egyezmény, így a genfi egyezmények is tiltják. A (terepszínű) egyenruhák funkciója ugyanis nem csupán az, hogy rejtse a katonákat a harctéren, hanem az is, hogy mind az ellenséges, mind baráti harcoló alakulatok jól meg tudják egymást különböztetni a harctéren.

Ugyanakkor a genfi egyezmények azt is kimondják: a zsoldosok (jelen esetben a Wagner-csoport) nem számítanak legitim hadviselő félnek, így nem is illetik meg őket ugyanazok a jogok (például a hadifoglyokat védő törvények), mint amely megilleti akár az orosz, akár az ukrán reguláris erők tagjait.

Ukrán katona MM-14 rejtőmintás egyenruhában, országjelzővel. Fotó: US Army

Arról is érdemes szót ejteni, hogy az ukrajnai háborúban olyan kavalkád van mind orosz, mind ukrán oldalon a különféle terepmintás gyakorlók tekintetében, hogy az egyértelmű azonosíthatóság végett az ukránok sárga, kék és zöld, az oroszok piros, fehér és „Szent György sávos,” vagyis fekete és narancssárga karszalagokkal kezdték el jelölni magukat. Emellett mindkét oldalon nagyon népszerű az amerikai multicam-rejtőminta, melyet elsősorban az irreguláris alakulatok (zsoldosok, légiósok és területvédelmisek), valamint a különleges erők használnak.

Amerikai katona multicam-mintás gyakorlóban. A multicam-mintás gyakorlók (elsősorban népszerű amerikai gyakorlótípusok kínai reprodukciói) nagyon népszerűek orosz és ukrán oldalon is egyaránt. A legtöbb Wagner-zsoldos is multicam-gyakorlót hord. Fotó: US Army

Tehát ezek alapján elmondható: van az orosz és az ukrán haderőnek is hivatalosan rendszeresített rejtőmintája (orosz elsődleges: EMR, ukrán elsődleges: MM-14), de a gyakorlatban a harcoló alakulatok sokszor nem ezt használják, ezért karaszalagok nélkül alapból is nagyon nehezen megkülönböztethetők a szemben álló felek.

Orosz deszantosok egy hadgyakorlaton. Jól látható rajtuk a "Digital Flora" néven is ismert, EMR-rejtőminta. Az orosz Wagner-csoport amúgy egyáltalán nem használja az orosz haderő EMR-mintás egyenruháit és még a dezertőrökből álló "Szabad Oroszország Légió" is inkább multicamre váltott. Fotó: Mil.ru

Emellett arról is érdemes széljegyzeten szót ejteni, hogy nem mindegy, mi számít egyenruhának és mi számít gyakorlónak: a legtöbb ország az alakulat- és rendfokozat-jelzők nélkül viselt terepmintás gyakorlót nem számítja „egyenruhának,” ezért a terepszínű gyakorló viselésére (felvarrók nélkül) nincsenek jogi korlátozások.

A WAGNERESEK ORSZÁGJELZŐK ÉS ALAKULATJELZŐK NÉLKÜL HORDJÁK AZ UKRÁN GYAKORLÓKAT, TEHÁT NEM BIZTOS, HOGY JOGILAG EZEK EGYENRUHÁNAK SZÁMÍTANAK. ETTŐL FÜGGETLENÜL AZ, HOGY OROSZ HARCOSKÉNT EXPLICIT AZ UKRÁN HADERŐ ELSŐDLEGES REJTŐMINTÁJÁT HORDJáK, FINOMAN SZÓLVA IS ETIKÁTLAN, ILLETVE RENDKÍVÜL MEGTÉVESZTŐ.

Ráadásul tényleg nagyon úgy néz ki, hogy a dolog tudatos: Jevgenyij Prigozsin és Wagner-zsoldosai valószínűleg egy ponton úgy döntöttek, hogy félreteszik a karszalagokat és elindulnak a szoledari frontra ukrán MM-14-es terepruhában, az ukrán védők pedig azt gondolhatták, hogy a sajátjaik jönnek feléjük. Ez megmagyarázhatja akár azt is, hogy sikerült a város külterületeiről viszonylag gyorsan eljutni oda, hogy pár nap alatt elesett a belvárosban a sóbánya, majd a városközpont is. Ahhoz, hogy a szoledári front így összeomoljon, elég volt 1-2 alakulatnak átvernie magát az ukrán védőkön az említett "csellel."

Az pedig, hogy a manővert mennyiben tekintik illegálisnak a genfi egyezmények vagy mennyire nem, valószínűleg kevésbé érdekli a Wagner-zsoldosokat, hiszen valószínűleg amúgy is számos embertelen bűncselekményért próbálják majd a nyugati hatalmak felelősségre-vonni őket, ha egyszer vége lesz a háborúnak. Az, hogy ki milyen egyenruhát, gyakorlót hord valószínűleg nem a lista élén lesz.

Az ilyen jellegű „beszivárgás” persze ígyis-úgyis nagy kockázatú művelet, hiszen a szabotőröket statárium idején általában azonnal kivégzik. Főleg, ha most, Szoledár elvesztése után az ukránok különösen óvatosan figyelik majd a beszivárgó Wagner-zsoldosokat a műveleti területen, látván, hogy nem vetik meg az MM-14-es rejtőmintát. Emellett nyilván jelentősen megnő a baráti tűz veszélye is, ha az ember az ellenség egyenruháját, gyakorlóját viseli.

Aztán persze az egész fiaskót magyarázhatja valami sokkal triviálisabb dolog is: például az, hogy a Wagner a műveleti területen az ellátmányi láncok hiányosságai miatt csupán ukrán gyakorlókhoz jut hozzá. Ha valóban ez lenne a helyzet, illene legalább egy piros karszalagot feltenni, melyet szintén nem látni a zsoldosokról készült képeken.

Ezek alapján tehát nagyon valószínű, hogy tudatos az ukrán gyakorlók használata a Wagner-zsoldosok részéről és racionálisan feltételezhető, hogy szerepe volt a dolognak a Szoledárnál elért sikerekben is.