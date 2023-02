A modern hadviselés koronázatlan királyai? - Mire számíthatunk a NATO harckocsijaitól?

Az ukrajnai katonai vezetés az ország megvédéséhez és egy lehetséges tavaszi orosz támadás elhárításához 300 harckocsit kért a NATO országoktól.

Ez a mennyiség teljesen reális, mivel a harcok igen nagy területen zajlanak és van egy maximális terület, amelyet kézben tud tartani egy harckocsi század.

Azonban jelenleg mindössze 14 db Challenger 2, 31 db M1A2 és 28 db Leopard 2 (A4 és A6 változatok) tűnik biztosnak és további majdnem 100 db Leopard 2 (A4 és A5 változatok) esetleges felajánlása került szóba eddig.

Ezek olyan MBT-k azaz általános harckocsik (esetenként a „fő harckocsi” fordítással is találkozni), melyek nagy védettségük és tűzerejük révén önállóan képesek elvégezni a felderítést, a védelmet és az ellenséges alakulatok megtámadását, miközben nagy sebességük (úton 70 km/h!) lehetővé teszi, hogy átkaroló mélységi műveletekben is megállják a helyüket. A brit Challenger 2 és a német Leopard 2 viszonylag hagyományos elrendezésű jármű, melyekben elől ül a vezető, a toronyban a parancsok, a lövegirányzó és az ágyú töltőkezelője foglal helyet. Az amerikai M1 harckocsi annyiban tér el, hogy gázturbina hajtja, amit a gázolajnál jóval gyúlékonyabb kerozinnal táplálnak rendszerint.

Mindhárom harckocsi közös jellemzője, hogy nagy teljesítményű 120 mm-es ágyúval bírnak, amit igen precíz számítógépes rendszer vezérel.

Ezek az ágyúk 800mm vastag tömör acélpáncélt képesek áttörni 2 km távolságból, repeszromboló lövedékkel pedig egy kisebb házat képesek a földel egyenlővé tenni; önvédelemre pedig több géppuskát is hordoznak.

E három harckocsi egy, a hatvanas években Britanniában kifejlesztett igen komplex üreges páncélzat új változatát használja, amelyben számos rétegben találhatóak nem-robbanó reaktív (NERA) szendvicsek. Ezek tulajdonképpen speciális fémlemezek közé préselt sajátos kémiai összetételű elasztomerekből állnak. Működésük igen egyszerű: a lövedék saját energiáját használják fel annak elpusztítására. Találat esetén a fellépő hő miatt a szendvicsben lévő elasztomer gázt képez, szétfeszíti a fémlemezeket, amelyek dinamikus mozgása széttöri, roncsolja a becsapódó lövedéket, vagy szétszórja a páncéltörő rakéták felrobbanásakor képződő plazmát. A szintetikus kerámiákra alapuló páncélokkal (pl. T-64A) szemben hatalmas előnyük, hogy több találat után is védenek, míg a kerámiák összetörve a második találat ellen már igen alacsony hatásfokúak. Ezek a páncélok a legvédettebb helyen akár 1 méternyi tömör acélnak megfelelő védelmet is képesek nyújtani úgy, hogy a tömegük annak csak a töredékét teszi ki.

Kép forrása: Vasárus Gábor László

A harckocsikon alkalmazzák még az ú.n. ERA blokkokat, amelyekben szintén acéllemezeket helyeztek el, de elasztomerek helyett robbanóanyagot töltöttek közéjük. Ezek az eszközök még hatásosabban rombolják a becsapódó lövedékeket, azonban működés közben megsemmisülnek, így a felület egy része védtelenné válik. A nyugati harcjárműveken ilyet jellemzően csak az oldal és ritkábban a jármű elejének kevésbé védett részein találunk. Ellenben a szovjet eredetű harckocsikon kiterjedten használják a jármű főpáncélján, oldalán és a tornyon, sőt újabban már a toronytetőn is a felülről támadó rakéták miatt, mint amilyen az NLAW.

A felajánlott nyugati harckocsik talán legfontosabb előnye, hogy a korszerűbb elektronikus tűzvezető rendszerek és kifinomult optikai készülékek segítségével még éjszaka, menet közben is nagy bizonyossággal találnak el egy ellenséges harcjárművet. Ezzel, az infravörös tartományban működő rendszerrel egyben az ellenség beásott gyalogos alakulatait is nagyobb távolságból észlelni lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az M1A2 képes 95% valószínűséggel eltalálni 2,5 km távolságból egy mozgó orosz harckocsit az első lövéssel.

A másik nagy erősségük, hogy sokkal gyorsabban lehet rajtuk karbantartási munkálatokat végezni, mivel az ex-szovjet járművek rendkívül zsúfolt belső elrendezésűek, hogy kisebb méretűek lehessenek. A kisebb méret látszólag előny a szovjet gyártmányok oldalán, azonban a XXI. századi tűzvezető rendszerek üzembiztosan képesek már első lövésre eltalálni a 3,5-3,8 m széles, 2 m magas és közel 7m hosszú harckocsikat.

A nyugati harcjárművek harmadik fontos jellemzője, hogy a lőszerkészlet egy részét (az M1A2 esetében valamennyit) olyan védett rekeszekben tárolják, amelyek találat esetén vagy lassítják a lőszerek kigyulladását (Challenger 2) vagy a lőszerek berobbanását kifelé elvezetik (Leopard 2, M1), így a kezelők jó eséllyel túlélik a harckocsi pusztulását. Ezzel szemben az orosz harcjárműveknél a páncélt áttörő találat esetén az elégő hüvelyes 125 mm-es lőszerkészlet szinte azonnal berobban és a teljes jármű a személyzettel együtt megsemmisül. Ennek komoly hatása van a harcmezőn a katonák moráljára.

Azonban ezek a járművek még nem jelentenek majd gyökeres fordulatot a háborúban, mivel vannak jelentős korlátok is, melyek egy része katonaföldrajzi, egy része logisztikai.

Fontos kiemelni, hogy a harcok jelenleg Ukrajna olyan részén zajlanak, ahol a terep nem teszi lehetővé a nyugati tűzvezető rendszerek eddig bemutatott lehetőségeinek teljes kiaknázását. E településekkel teleszórt, erdőkkel és folyóvölgyekkel tagolt dombvidéki tájon a belátható távolság sokszor nem haladja meg az 500-1000 métert.

Továbbá az Ukrán nagy- és középvárosok elérték azt a településfejlődési szakaszt, amikor ugyan úgy elkezdtek kialakulni a szuburbiákra jellemző, családiházas kertvárosi övezetek, mint hazánkban Budapest esetén. Itt a sok épület és a szűk utcák igen sajátos harcmezőt jelentenek. Ez döntő mértékben befolyásolhatja a felajánlott harckocsik hatékonyságát. Ráadásul az ukrajnai kertvárosokban máig igen gyakoriak a rendezetlen, aszfaltozatlan, igen szűk utcák (hasonlóan a hazai zártkertekhez), ahol a mozgás igen nehéz, mivel az oldalt védő ERA blokkokkal a korszerű harcjárművek már 3,6-3,8 m szélességűek.

Ezeken a tagolt terepeken elkerülhetetlen, hogy az ellenség a harckocsik, oldalsó, gyengébb páncélzatát találja el. Itt az orosz gyalogsági harcjárműveken elterjedt 30 mm-es gépágyú is képes lehet áttörni a páncélt kisebb távon, márpedig ilyen eszközzel több ezer jármű bír (BMP-2, BMP-3, BMD-3, BTR-80A, stb). Ráadásul a legújabb orosz irányított páncéltörő rakéták már képesek áttörni a járművek páncélját bizonyos gyengébb pontokon (pl. a vezető búvónyílásánál, a torony oldalán) és a rakétákat kezelők számára is több rajtaütésre lehetőséget adó helyszín van egy ilyen területen. Így aztán mindkét harcoló fél páncélos technikája bizonyos korlátokkal vethető csak be a kelet-ukrajnai térségben.

Továbbá a régebbi harcjárművek, így az 1995 előtt készült M1 és Leopard 2A4 változatok páncélját már a legvédettebb helyeken is le tudják küzdeni az újabb orosz fegyverek. Ugyanis az érintett harckocsik alapváltozatait több, mint 40 évvel ezelőtt kezdték gyártani (Leopard 2: 1979!). Ezekhez a típusokhoz időnként újabb és újabb alváltozatokat alakítottak ki modernebb optikákkal, elektronikával, jobb fegyverzettel és a páncélzatot kiegészítő csomagokkal, azonban a felajánlott járművek nem tartoznak a legfrissebb kivitelek közé, egy részük pedig részlegesen elavult.

Emellett a nyugati harcjárművek nagy tömege és mérete a már sokat szenvedett ukrajnai infrastruktúrát is jelentősen megterheli, ráadásul az igen sok féle típushoz eltérő alkatrészek kellenek, sőt az M1 harckocsi a többivel ellentétben nem gázolajra, hanem kerozinra lett optimalizálva, így összességében rendkívül nagy kihívás elé állítanák az Ukrán Hadsereg logisztikai egységeit. Az Ukrán Hadsereg T-64 és T-80 harcjárművei már a háború elején sem számítottak sem korszerűnek és túl jó állapotban sem voltak, ezen pedig az intenzív használat rontott is, így ezek is egyre intenzívebb karbantartást igényelnek.

Az igen vegyes összetételű alakulatok használatát azonban lehet optimalizálni a harcérték növelése érdekében!

Így jellemző, hogy a régebbi, elavultabb tankok századjaiba besorolt jobban védett és fejlettebb optikákkal ellátott korszerűbb harckocsik a formáció élén haladnak. Így a modernebb járművek képesek időben felmérni és leküzdeni a legveszélyesebb ellenséges egységeket, míg az összes többi célpontot a közvetlenül mögöttük haladó elavultabbakra hagyhatják. Ez az eljárás nem újdonság, már a 2. világháborúban is alkalmazták a németek (Panther elől, Panzer IV hátul) vagy épp az angolok (Sherman Firefly elől, Cromwell hátul). Így például a meglévő ukrán T-64 és T-80 harckocsik mellé kirendelt Leopard 2A6 vagy Challenger 2 járművek az egész formáció harcértékét képesek megemelni.

A fentiek fontosságát akkor tudjuk legjobban megérteni, ha elképzeljük földrajzi korlátoknál bemutatott körülményeket: a modernebb infravörös képalkotó rendszerek lehetővé teszik a tagolt terepen megbúvó, rajtaütésre készülő ellenséges páncélvadász alakulatok felderítését időben.

Érdemes kiemelni azonban azt is, hogy a jelenleg használt orosz harckocsik többsége már nem olyan, mint azok a szovjet exporttermékek, amiket az Öbölháborúban láthattunk. A T-72B változata sokkal jobban védett és fejlettebb optikákkal bír, mint az exportra szánt T-72M, attól szerkezetileg is különbözik. A T-72B harckocsi kívül robbanó reaktív „téglákat”, az üreges páncéljában pedig különböző keménységű deformálódó lemezekre alapuló komplex páncélt (NERA) használ, amely tulajdonképpen hasonló működési elvet követ, mint a nyugati harckocsiknál bemutatott technológia.

A T-90 pedig a T-72B-n alapuló, még fejlettebb páncéllal és francia licencen alapuló optikákkal felszerelt, az elődjeinél kifinomultabb harckocsi, amely egyenértékű a régebbi Leopard 2A4 és 2A5 változatokkal. A T-80 harckocsi a T-64B jelentős továbbfejlesztése, mely egyedi, különleges műanyagok és acélötvözetek bonyolult rétegeiből és üregeiből álló kompozit páncélzattal bír, valamint szintén kapott robbanó reaktív kiegészítést. Egyetlen hátránya, hogy a gázturbinájának akkora a hőkisugárzása, hogy a korszerű infravörös optikák segítségével jóval nagyobb távolságból észrevehető, mint a T-90. Viszont a 2014 után életbe lépett technológiai szankciók miatt a legmodernebb T-90 harckocsik gyártása jóval lassabb és számos elektronikai felszerelés hiányzik az új egységekből, míg a T-14 Armata harckocsik sorozatgyártása igazából el sem tudott indulni. Ezért az orosz harckocsik zömét még mindig főleg a T-72B típus alváltozatai teszik ki.

Meghatározó körülmény, hogy a NATO tagállamok időzítése eléggé megkésett. A harckocsikat ilyen bevetés előtt alapos karbantartásnak kell alávetni, a kezelőket ki kell képezni ezekre az igen komplex, bonyolult rendszerekkel felszerelt járművekre, valamint a karbantartók felkészítése is nélkülözhetetlen. Szerencsére a Lengyel Hadsereg komoly tapasztalatokkal bír a T-72-n szolgáló harckocsizók Leopard 2-re való gyors átképzésében, mivel ők is használják mindkét típust, ez igen felgyorsíthatja a potenciális Ukrán századok felkészítését.

Tehát az új harckocsik még ilyen kis számban is jelentősen növelheti az Ukrán védelem harcértékét, azonban bizonyos technológiai, logisztikai és földrajzi korlátok miatt nem lesznek képesek eldönteni a háború kimenetelét, még akkor sem, ha minden eddigi felajánlás (~150 db) teljesül. Ugyanakkor ez a járműszállítás a védekező ukrán alakulatok emberveszteségeit jelentősen mérsékelhetik a jobb páncélvédettség miatt.

Ugyanakkor a korszerű orosz fegyverek és a katonák jobb képzettsége, valamint a tagolt terep miatt irreális olyan fölényt várni a nyugati harckocsiktól, mint azt az Öbölháborúban láthattunk. Az eddig a NATO által átadott, főleg hidegháborús "felesleg" harcjárművekhez képest mégis minőségi ugrást jelent ez a fejlemény, viszont az orosz hadseregnek is lesz ideje felkészülni.

A címlapkép illusztráció, az amerikai hadsereg Abrams harckocsijait (homokszínű álcafestéssel) és a lengyel hadsereg Leopard 2-es páncélosait (olivazöld álcafestéssel) ábrázolja. Forrás: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Vasárus Gábor az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének munkatársa.