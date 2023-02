Elit alakulat váltja a kimerült zsoldosokat Bahmutnál, az ukránok a visszavonulást fontolgatják

Két ukrán parancsnok – Gyenyisz Jarolavszkij és Volodimir Nazarenko – is megerősítette, hogy magasan képzett orosz reguláris erők, többségében az orosz haderő egyik elit alakulatát jelentő légideszantosok érkeztek a bahmuti offenzíva megerősítésére. Az orosz erők továbbra is támadó műveleteket folytatnak a várostól északkeletre és délnyugatra, korlátozott területi nyereséget érve el Szoledár január 12-i elfoglalása óta.

Az ISW elemzői szerint egyelőre nem kerül orosz kézre a hónapok óta ostromlott város, ugyanakkor Jarolavszkij kijelentette,

az ukrán katonai parancsnokság a katonák életének megmentése érdekében az erők ellenőrzött visszavonását hajtaná végre Bahmutból, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a város bekerítésének veszélye fenyeget.

Szerhij Csereváty ukrán katonai szóvivő azonban kedden azt mondta, még mindig képesek hatékonyan ellátni a bahmuti egységeket, az oroszok pedig nagy veszteségeket szenvednek.

Ukrán jelentések alapján úgy tűnik, a Bahmutnál kimerült Wagner-egységeket most a déli Herszon és Zaporizzsja megyékbe küldik, helyükre érkeznek a reguláris orosz erők.

