Első alkalommal kaphat nagyobb hatótávolságú rakétákat Ukrajna az Egyesült Államoktól

A még a héten bejelentésre kerülő segélycsomag tartalmaz még kiegészítő felszerelést a Patriot légvédelmi rendszerekhez, precíziós lőszereket, valamint Javelin hordozható páncéltörő rakétákat.

A csomag nagyobb része, 1,725 milliárd dollár az Ukrajnai Biztonsági Támogatási Kezdeményezés (USAI) nevű alapítványon keresztül érkezhet, ami lehetővé teszi Joe Biden kormányzata számára, hogy az iparból, és ne az amerikai fegyverkészletből szerezzen be fegyvereket.

Az USAI forrásait egy új fegyver, a Boeing által gyártott földi indítású kis átmérőjű bombák (GLSDB) beszerzésére fordítanák, amelyek hatótávolsága 150 kilométer. Az Egyesült Államok korábban elutasította Ukrajna kérését a 297 kilométer hatótávolságú ATACMS rakétákra vonatkozóan.

A GLSDB siklóbomba nagyobb hatótávolsága lehetővé teheti Ukrajnának, hogy olyan célpontokat találjon el, amelyek eddig elérhetetlenek voltak számára, és segíthet abban, hogy folytassa ellentámadásait, elérve Oroszországot a saját vonalai mögött is.

A GLSDB GPS-vezérlésű, képes legyőzni bizonyos elektronikus zavarásokat, minden időjárási körülmények között használható, és páncélozott járművek ellen is bevethető. A GBU-39 – amely a GLSDB robbanófejeként működne – kis, összecsukható szárnyakkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy repülőgépről ledobva több mint 100 kilométert tegyen meg, és akár 1 méter átmérőjű célpontokat is eltaláljon.

It looks GLSDB has been approved. GLSDB (150km) - slow and vulnerable to Russian air defenseweakbut cheap.and via USAI program, so may be in 2024 pic.twitter.com/GQpDSzxZio