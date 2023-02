Megérkezett a frontra Oroszország Leopard- és Abrams-gyilkos csodafegyvere

Dimitrij Rogozsin, a Roszkoszmosz volt vezérigazgatója korábban azt mondta az UGV-kről, hogy képesek bármilyen NATO-harcjárművet megsemmisíteni páncéltörő rakétákkal, beleértve a Leopard 2-es és Abrams harckocsikat is.

Most megérkezett az első négy ilyen jármű a frontvonalra: a következő lépésben felszerelik őket páncéltörő fegyverekkel, illetve feltöltik rendszerükbe a harcjárművek azonosításához szükséges adatbázisokat.

A Marker UGV pontos képességeiről egyelőre keveset tudni, de valószínű, hogy nem egy teljesen automatizált, hanem egy távirányított járműről van szó, amely elsősorban a célkereséshez használ automatizmusokat. A tűzparancsot nemzetközi törvények alapján minden „robot” fegyvernél embernek kell kiadnia, így vélhetően a Markernél is így működik a rendszer.

Russias Dmitry Rogozin via his Telegram channel: Marker UGVs have arrived in Donbas. We will start uploading target images and combat algorithms, and will install anti-tank weapons. https://t.co/cWCLxeEp72