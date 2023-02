116 katonát kapott vissza Ukrajna

Volodimir Zelenszkij hivatalának vezetője, Andrij Jermak szerint Ukrajna 116 katonát kapott vissza az Oroszországgal történt hadifogolycsere keretében. Néhány órával korábban Oroszország jelezte, hogy 63 hadifoglyot kapott vissza.

Jermak egy videót tett közzé a katonákról, akik egy buszon ültek, illetve zászlókkal pózoltak a hóban. Azt mondta, hogy ők "Mariupol védői, herszoni partizánok [és] mesterlövészek Bahmut környékéről".

Another big POWs swap. We managed to get back 116 of our people. Those are the defenders of Mariupol, Kherson partisans, snipers from Bakhmut vicinities, and other heroes of ours. pic.twitter.com/DQFtjPC4E6