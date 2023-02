Itt a Google válasza a ChatGPT-re: elindul a Bard

Magasabb fokozatba kapcsolt a Microsoft-Google párharc a mesterséges intelligencia mezején, a Google ugyanis megnyitja a Bard nevű chatbotját – számol be a hírről a Reuters.

Sundar Pichai, az Alphabet vezérigazgatója beszélt arról, hogy a vállalat megnyitja a Bard nevű chatbotját, első körben tesztelve azt egy szűkebb körű felhasználói csoportban, majd a következő hetekben a nyilvános megjelenés következik.

A Bardot a LaMDA, a Google mesterséges intelligenciája hajtja, amelyet a cég egyik mérnöke érzőként jellemzett, miután az emberhez nagyon hasonló mondatalkotásokra képes. A Bardról, illetve az Alphabet mesterséges intelligencia projektjeiről bővebben itt írtunk:

A lap szerint az Alphabet lépése összefügg azzal, hogy a Microsoft nemrég azt mondta, hogy szélesítené a ChatGPT elérhetőségét. Pichai kitért arra is, hogy a tervek szerint Bard az információk szintetizálására is képes lenne, választ adva például olyan összetett kérdésekre is, minthogy zongorán vagy gitáron könnyebb-e megtanulni játszani.

Címlapkép: Shutterstock