Sorra érkeznek a megrázó felvételek a törökországi földrengésről – Egy 2000 éves vár megsemmisült

A richter-skála szerinti 7,4-es erősségű földrengés, valamint az azt követő több tucat utórengés brutális károkat okoztak Törökország délkeleti régióiban, valamint Szíria északi részén.

A földrengésnek áldozatul esett a szír határhoz közel fekvő Gaziantep vára is. A több mint kétezer éves épület szerepelt az UNESCO világörökségi listáján is.

