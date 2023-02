Lángra kapott egy ukrán drónokat készítő gyár Lettországban

A felvételen a Lettország fővárosában, Rigában található Edge Autonomy gyárépülete látható. Szemtanúk beszámolói szerint a komplexum egy robbanás után kapott lángra. Az Edge Autonomy polgári felhasználásra gyárt drónokat, melyek nagy számban jelennek meg Ukrajnában, ahol a csapatok felderítésre használják őket, valamint gránátokat dobálnak az orosz katonákra róluk.

The Edge Autonomy factory, which produces drones for Ukraine, has burned down.The factory in Riga, Latvia was reported to have caught fire after an explosion. pic.twitter.com/e4hqeBw7Uj