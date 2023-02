Megerősítette az ukrán kormányzó: magasabb fokozatba kapcsoltak az oroszok keleten

A The Guardian szerint Hajdaj azt mondta, az ukrán erők kitartanak, de több fegyverre és lőszerre lenne szükségük.

Megerősíthetem, hogy jelentősen fokozódnak a támadások és az ágyúzások

– mondta a kormányzó, hozzátéve, hogy az oroszok Kremminánál próbálják meg áttörni az ukrán erők védelmét.

Ha sikerülne áttörni, az orosz csapatok közelebb kerülnének a stratégiai fontosságú Kramatorszk városához.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt szerdai jelentésében arról írt, Luhanszknál már megindult a rég megjósolt orosz offenzíva.

Eastern : OblastRussian forces continued offensive actions northwest of and intensified offensive operations near . Geolocated combat footage has confirmed Russian gains in the Dvorichne area northwest of Svatove. #Ukraine