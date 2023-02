Úgy néz ki, kilőtték az ukránok az oroszok egyik BMPT Terminátorát

Az ukrán kormányzó fényképeket is közölt a BMPT megsemmisítéséről, melyeket Rob Lee biztonságpolitikai elemző osztott tovább. Ezek alapján úgy tűnik, a felvétel drónnal készült, azt viszont nem tudni, mit használtak az ukránok a jármű megsemmisítéséhez.

A közzétett fotók sajnos nagyon rossz minőségűek: úgy néznek ki, mintha valaki egy mobiltelefonnal lefotózott volna egy képernyőfelvételt, így hitelességét nehéz ellenőrizni.

