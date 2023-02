Amerikai vadászrepülő szedett le Kanada felett egy azonosítatlan tárgyat

A nemzetközi beszámolók emlékeztetnek arra, hogy ez már a második ilyen eset volt a kontinensen a napokban, mindez azok után, hogy a térség fokozott készültségben van a kínai léggömb-ügy miatt.

A kanadai miniszterelnök arról is szólt, hogy az incidensről egyeztetett Joe Biden amerikai elnökkel. Mindez azért is kifejezetten érdekes, mert az eset egy nappal azt követően történt, hogy az USA lelőtt egy azonosítatlan repülő tárgyat Alaszka felett. Azóta sem sok információ jelent meg a történtekről.

Trudeau arról is beszámolt, hogy az eset után a kanadai erők most kiemelik és elemzik a tárgy roncsait.

Egyúttal köszönetet mondott az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokságnak (NORAD). A NORAD volt az, ami korábban közölte: "légi objektumot" figyelt meg Kanada északi része felett, nagy magasságban. A NORAD végzi az Egyesült Államok és Kanada légvédelmét. Arról nincs információ, hogy mi is lehetett pontosan a repülő tárgy.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. @NORADCommand