Megfejtette a brit hírszerzés, miért nem toboroz több elítéltet a Wagner csoport

A Wagner csoport tavaly, az orosz haderő súlyos veszteségeit követően kezdte meg az elítéltek toborzását, akiknek fél évi ukrajnai szolgálat után amnesztiát ígértek. Maga Prigozsin személyesen is toborzott elítélteket orosz börtönökből. A Wagner zsoldosai fontos szerepet töltöttek be Szoledár elfoglalásában, illetve a Bahmut bevételéért most is folyó harcokban, óriási emberveszteségeket elszenvedve.

Az orosz büntetés-végrehajtási szolgálat adatai arra utalnak, hogy tavaly decembertől visszaesőben van a foglyok toborzása.

A brit védelmi minisztérium szerint ennek oka az lehet, hogy az elítéltekhez eljutott a nyers valóság, vagyis az, hogy a börtönből toborzott zsoldosokat gyakorlatilag „ágyútölteléknek” használják a harcokban. Ennek megfelelően elkezdett csökkenni az önkéntesek száma.

A legfontosabb tényező azonban valószínűleg az, hogy egyre jelentősebbé vált a Wagner és az orosz védelmi minisztérium közötti rivalizálás

– írja a hírszerzési jelentés.

Megjegyzendő, hogy Prigozsin egyre több és egyre hangosabb kritikát fogalmazott meg a védelmi minisztériummal kapcsolatban. A tárca válasza erre az lehetett, hogy Valerij Geraszimov vezérkari főnököt nevezték ki az ukrajnai „különleges katonai művelet” élére, leváltva a Prigozsin által dicsért Szergej Szurovikint.

A brit védelmi minisztérium szerint a tavaly ősszel mozgósított tartalékosok nagy részét már bevetették a reguláris erők keretében.

A jelentés szerint az orosz vezetés most a következő, nehéz választás előtt áll: vagy feléli embertartalékait, vagy visszavesz a célokból, vagy újabb mozgósítást rendel el.

Címlapkép: Orosz katona géppisztollyal lő, mögötte egy kiképző áll a kelet-ukrajnai Donyecki terület Oroszország által elcsatolt részén tartott lőgyakorlaton az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2023. január 31-én. MTI/AP/Alekszej Alekszandrov