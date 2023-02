Meglepő helyről kapott támogatást a földrengés sújtotta Törökország

Serdar Kilic, Törökország örményországi különmegbízottja a Twitteren publikált fényképeket arról, hogy az Aras határfolyó török partján lévő Alican határállomáson teherautók kelnek át.

Kilic az örmény segítséget megköszönve arról írt, hogy soha nem fogja elfelejteni

az örmény nép által küldött nagylelkű segélyt, amellyel a földrengés sújtotta törökországi régióban élő népünk szenvedéseit enyhítették.

Thank you dear thank you dear for your kind efforts to make this happen. I will always remember the generous aid sent by the people of Armenia to help alleviate the sufferings of our people in the eartquake striken region in Türkiye. @VahanKostanyan