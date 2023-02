A világ lassan legnépesebb országa óriási fegyverkezésbe tervez kezdeni

India 2024/25-re a jelenlegi 1,5 milliárd dollár több mint háromszorosára, 5 milliárd dollárra kívánja növelni az éves védelmi exportját, miközben a hazai gyártás felfuttatására is törekszik - mondta Narendra Modi miniszterelnök hétfőn az Aero India kiállítás megnyitóján.

A kiállítás egy kétévente megrendezésre kerülő ötnapos esemény, amelyen idén az Airbus, a Boeing, a Dassault Aviation, a Lockheed Martin, az Israel Aerospace Industry, a BrahMos, a SAAB, a Rolls Royce, a Larsen & Toubro, a HAL és a Bharat Electronics Ltd. vett részt. Egyesek közülük nem is sikerültelenül, mivel az indiai légitársaságok most aktívan terjeszkednek. A Reuters szerint

a Tata Grouphoz tartozó Air India várhatóan egy potenciális rekordszerződést jelent be, amelynek keretében közel 500 repülőgépet vásárolnak az Airbustól és a Boeingtől, listaáron számolva több mint 100 milliárd dollár értékben.

India ezen túlmenően 9 milliárd dollár értékű védelmi üzleteket kíván aláírni az eddigi legnagyobb Aero Indián. Az ország azzal együtt, hogy évtizedekig a világ egyik legnagyobb importőre volt a védelmi felszerelések terén, ma már 75 országba exportál - tette hozzá Mondi.

Oroszország ukrajnai inváziója miatt India úgy érzi, hogy feltétlenül diverzifikálnia kell ellátási láncait, mert attól tart, hogy az Egyesült Államok szankciói korlátozhatják a Moszkvával való kapcsolatait.

Címlapkép: Indiai rakétavetõk a köztársaság napja alkalmából rendezett felvonuláson Újdelhiben 2023. január 26-án. A köztársaság napján az alkotmány 1950-es elfogadásáról emlékeznek meg Indiában. MTI/AP/Manis Szvarup