Bejelentette Stoltenberg: a héten tárgyalnak az Ukrajnának szánt vadászgépekről

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hétfőn kijelentette, hogy a NATO védelmi minisztereinek kedden kezdődő kétnapos találkozóján kiemelt téma lesz a NATO-vadászgépek Ukrajnába küldése is - írta meg a Reuters.

Most a repülőgépek kérdéséről is folyik nemzetközi vita, és arra számítok, hogy a holnapi brüsszeli találkozón ez is szóba kerül

- mondta Jens Stoltenberg újságíróknak. Stoltenberg hozzátette, Ukrajnának határozott támogatásra van szüksége az Oroszország elleni háborújához, amihez a nyugati erők a harci repülőgépek szállításával is hozzájárulhatnak.

A NATO-főtitkár emellett hangsúlyozta, hogy a vadászgépek szállítása továbbra sem teszi a NATO-t a konfliktus részévé és nem jár az összecsapások eszkalációjával.

Korábban Ukrajna már benyújtotta a listát, hogy korszerű F-16-os vadászgépeket szeretne a szövetségeseitől, de mind az Egyesült Királyság, mind Lengyelország jelezte, a vadászgépek átadása újabb kérdéséket vetne fel, leginkább azért, mert külföldi telepítésük esetén meg kellene teremteni a működtetésükhöz szükséges karbantartási, technikai szervizhátteret is.

