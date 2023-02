Bezárul az olló: újabb kulcsfontosságú, Bahmutba vezető útvonalat vágtak el az oroszok

A felvételeken a Konsztantyinovka és Ivanivszke közötti csatorna fölött átívelő híd romjai láthatóak. A hidat a rendelkezésre álló információk alapján az orosz tüzérség semmisítette meg a vasárnapról hétfőre virradó éjszaka során.

Kostyantinivka - Bakhmut road bridge over the canal has been destroyed. This greatly impedes the Ukrainian ability to counterattack west of Bakhmut and limits the usefulness of such operations. Bakhmut is now definitely reliant on a single road. pic.twitter.com/C7acd3p5VA