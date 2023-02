Fenyeget a rettegett csecsen hadúr: év végére a lengyel határnál lesznek

A Reuters beszámolója szerint Ramzan Kadirov csecsen vezető, Vlagyimir Putyin hű szövetségese hétfő reggel hosszan beszélt az orosz állami televízió zászlóshajójának számító Rosszija-1 csatornának. A csecsen vezér kijelentette, Oroszországnak megvannak a képességei ahhoz, hogy elfoglalja többek között Kijevet, Harkivot és Ukrajna legnagyobb kikötőjét, Odesszát is.

Hiszem, hogy az év végére 100 százalékban teljesíteni fogjuk a ma ránk bízott feladatot. Elfoglaljuk Kijevet, Harkivot és Odesszát is. Áttörünk a fronton és elérjük Lengyelországot

- mondta Kadirov. Hozzátette, ennek megfelelően nem szabad tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel sem.

Kadirov igyekezett nyugtatni az orosz közvéleményt a hamarosan érkező nyugati harckocsikkal kapcsolatban is. Ezzel egyidejűleg megfenyegette Európát is: az orosz légvédelem már azelőtt megsemmisíti az Ukrajnába érkező erősítést, mielőtt az eléri a frontvonalakat.

Még egyszer, ezek a harckocsik nem változtatnak semmin. Küldhetnek bármit, páncélost, páncélozott szállítójárművet, vadászgépeket és rakétákat, de úgysem fognak megérkezni a különleges katonai művelet területére, mert a légvédelmi rendszereink gyorsan és biztosan működnek

- mondta el Kadirov.

Kadyrov: We will take Odesa, Kharkiv, Kyiv and reach Poland, and we are not afraid of Western tanks because the Russian air defense system works quickly.For some reason the Don-Don did not mention the fact that they had been trying to capture Bakhmut for six months. pic.twitter.com/zheNSNEPWi