Fotók: olyan NATO-páncélost zsákmányoltak az oroszok, melyre korábban még nem volt példa

Az M113-as páncélozott szállító harcjármű egy alapvetően igencsak elavult járműplatform, az Ausztrália által, a 2000-es évek elején modernizált AS4 variáns a járműtípus egyik legkorszerűbb alváltozat.

A korábbi típusváltozatokhoz képest az M113AS4 nagyobb páncélvédettséggel, jobb terepjáró képességgel és nagyobb teherbírással rendelkezik. Ahogy sok másik M113-asnál, az AS4 típusváltozatnál is egy 12,7 milliméteres M2-es géppuska alkotja az elsődleges fegyverzetet, azonban ez egy zárt páncéltoronyban foglal helyet, nagyobb védettséget biztosítva a kezelőknek.

Ausztrália eltérő források szerint 18-28 M113AS4 APC-t adott Ukrajnának, ez az első olyan eset, hogy egy ilyen jármű orosz kézre került. A jármű a fotók alapján használhatónak tűnik, de az is lehet, hogy csak olyan szögből fotózták le az oroszok, hogy ne látszanak rajta a sérülések.

