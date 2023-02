Videó: az ukrán rakétatüzérséget sem kímélik a Lancet drónok

A Twitterre feltöltött videón jól látható az, amint az ukrán Grad sorozatvető – vélhetően a rakéták kilövése után – visszavonul egy kisebb faluba, ahol egy földbe ásott árokban próbál menedéket keresni.

Ekkor csapódik be a vezetőfülke jobb oldalába az öngyilkos drón, mely megsemmisíti a fegyvert.

Strike by Russian Lancet-series kamikaze drone against Ukrainian Grad MLRS. It seems direct hit to cabin. pic.twitter.com/wqGUDqqGX5