Olyan katasztrófa történt egy amerikai városban, hogy vannak, akik már új Csernobilt emlegetnek

Néhány napja vonatbaleset történt az Ohio állambeli East Palestine térségében. Az incidens miatt nagy mennyiségű mérgező anyag – elsősorban vinil-klorid és butil-akrilát – került a szabadba. Ezek az anyagok a BBC szerint számos veszélyes tünetet okozhatnak, kezdve a rosszulléttől a rákos elváltozásokig.

A brit közszolgálati csatornának a helyiek arról panaszkodnak, hogy vörös a szemük, illetve ihatatlan a víz a térségben. Többen arról beszélnek, hogy a veszélyeztetettség pszichológiai traumát okozott nekik. Emellett úgy érzik, a katasztrófavédelmi szervek nem foglalkoznak velük.

A hivatalos szervek közlése szerint nem történt nagy baj East Palestine-ben és a víz is iható, a helyiek szerint ez azonban abszolút nem igaz.

Ez East Palestine Csernobilja”

– mondta az egyik helyi lakos a lapnak.

Többen azt mondták: félnek már a városban maradni és fontolgatják, hogy költöznek a vegyi baleset hosszútávú következményei miatt.

Ez teljesen szétverte az életünket. El fogunk költözni, ezt nem bírjuk tovább”

– mondta az egyik helyi lakos a BBC-nek, akinek a lap szerint az elszabadult vegyi anyagoktól vörös volt a szeme.

A lap arra is kitér, hogy helyi tudósítójuk is erős kénszagot érzett a levegőben.

East Palestine-ből nemrég amúgy a közösségi médiában is elkezdett keringeni egy felvétel a víz minőségéről, ez alapján finoman szólva is úgy tűnik, hogy tényleg nincs minden rendben a helyi élővilággal:

Even MORE proof that the EPA is LYING to the people of East Palestine. THIS WATER IS INSANELY CONTAMINATED. pic.twitter.com/rNlNxxBTDd