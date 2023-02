Észak-Korea ballisztikus rakétát lőtt ki

Észak-Korea szombaton újabb ballisztikus rakétát lőtt ki a tenger felé - erősítette meg a dél-koreai vezérkari főnökség és a japán parti őrség egyaránt. A rakéta pontos pályája egyelőre nem ismert. A szombati volt Észak-Korea első rakétatesztelése azóta, hogy január elsején egy rövid hatótávolságú rakétát lőtt ki.

Phenjan pénteken "példátlanul" súlyos válaszlépésekkel fenyegetett az esetben, ha Dél-Korea és az Egyesült Államok valóban megtartja a péntek napközben bejelentett, 11 napos közös hadgyakorlatát. Ennek előkészületeit már a jövő hétre ígérték.

A gyakorlat részeként szerdán az amerikai védelmi minisztériumban, a Pentagonban tartanak csúcsértekezletet. A szöuli védelmi minisztérium közleménye szerint itt arra az esetre is kidolgoznak katonai és polgárvédelmi forgatókönyvet, ha Phenjan egyszer valóban atomfegyvert vetne be. Észak-Korea tavaly rekordszámban, 37 alkalommal hajtott végre rakétakísérleteket, köztük interkontinentális ballisztikus rakétákkal (ICBM) is, megsértve ezzel az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatait.

