Hihetetlen, ami Törökországban folyik – Botrányok egész sorozata követi a katasztrofális földrengést

Törökországban a földrengés áldozatainak száma lassan a 40 000-hez közelít. Két héttel a pusztító földmozgás után egyre inkább körvonalazódni látszanak a társadalomban is a törésvonalak: egyik oldalról emberi sorsok vannak az érintett részeken, másik oldalról lassan elindult a felelősök keresése is, és fontos kérdéssé kezd válni Isztambul helyzete is egy esetleges földrengés kapcsán. Az állam úgy tűnik, sokszor inkább próbálja korlátozni az állampolgárokat és az ellenzéki pártokat, ahelyett, hogy segítene a helyzeten, és sorra kerülnek elő az elmúlt évek téves döntéseivel kapcsolatos, akkor még büszkeségre okot adó kijelentések is.

A török katasztrófavédelem (AFAD) adatai szerint a földrengés 12. napján 38 044-re nőtt a halálos áldozatok száma, a sérültek száma pedig 108 068 a 11. napi frissítés szerint.

Az ellenzéki CHP elnöke, Kemal Kılıçdaroğlu megjegyezte, hogy az AFAD-nak voltak olyan előzetes jelentései, amelyek szerint a mostani földrengés előtt 7,5-ös erősségű földrengés lesz ebben a régióban, és a kormány nem tette meg a szükséges lépéseket annak ellenére, hogy a bürokrácia jelezte a problémát. Azt is hozzátette, hogy

A hadsereg mozgósításának elmulasztása közvetlenül a földrengés után hazaárulás volt.

Felmerült az is, hogy az Állami Felügyeletet is be kell vonni a földrengésben rommá vált épületek felelősei ellen indított bírósági vizsgálatokba, és az érintettek politikai kapcsolatait is ki kell vizsgálni.

A leginkább érintett régiókba több török politikai párt is segélyszállítmányokat küldött, azonban ezek közül többet lefoglaltak a hatóságok.

A HDP például bejelentette, hogy a régióba küldött segélyszállító teherautóikat lefoglalták, és a párt segélymunkásait is feltartóztatták.

Ahmet Davutoğlu, a Gelecek Parti elnöke is hasonlóan nyilatkozott, szerinte

Majdnem 100 teherautót küldtünk a régióba. Egyiken sincs pártembléma. Elkobozzák és raktárba küldik őket.

Majd így folytatta:

A feleségem miatt ismerem az orvosok helyzetét, ezért sok kérelem érkezett hozzám, mondván: »Önként szeretnénk elmenni, tudna segíteni nekünk«... Még azokat az orvosokat is, akik önként mentek, visszautasították az érintett régiókban, mondván: »Nincs engedélyük«.

Erdogan egyik fontos szövetségese, a kormánykoalíciót biztosító MHP elnöke Osmaniye tartomány szülöttje, a helyiek azonban finoman szólva sem voltak megelégedve a földrengés során tanúsított viselkedésével. A reakciók középpontjában a "Devlet Bey kúria" volt, amely annak a háznak a helyén épült, ahol Devlet Bahçeli született, és ahol meg szokott szállni, amikor Osmaniyébe látogat.

A földrengés egyik túlélője azt mondta, hogy Bahçeli nem tett látogatást Osmaniyében és nem kívánt gyógyulást sem, ezért

Mostantól kezdve nem lesz szavazat az AKP-ra vagy az MHP-re. Ha hagytak minket meghalni, akkor ebben az országban nem lesz rájuk szavazat. Egyszer szavaztam rájuk, és meg is bántam.

Egy másik földrengés túlélő is reagált arra, hogy a kúriát nem nyitották meg a földrengés áldozatai előtt:

Miután elhagytuk az házunkat, ismét a halál szélén álltunk. Az épületek maguktól kezdtek ránk omlani. A legbiztonságosabb hely itt a kúria volt, de nem nyitották ki. Nem a ház belsejébe akartuk bejutni, hanem csak a kertbe. Ha csak a gyerekeket vitték volna a kertbe az esőben, az is elég lett volna nekünk.

A földrengés túlélői szerint a földrengés első napja óta rohamrendőrök őrködnek a kúriánál.

Emberi sorsok

Hulusi Akar, török védelmi miniszter bejelentette, hogy a földrengések után 10 900 olyan közlegény, sorkatona és egyéb állományú katona kapott eltávot, akik a térségben laknak, vagy akiknek a családja a térségben él.

A magyar sajtóban is többször előkerült a ghánai válogatott labdarúgó, Christian Atsu története, aki a földrengésben érintett, és azóta bajnokságtól is visszalépett Hatayspor játékosa, extra drámát is tartalmaz. Mint kiderült, mivel keveset játszott a csapatban, máshová tervezett igazolni, és erre már a vezetőség is rábólintott, sőt a földrengés előtti este 11-re már megvolt a repülőjegye, hogy elhagyja a várost, de az utolsó meccsen több játékidőt kapott, sőt utolsó pillanatban még gólt is lőtt. Ennek kapcsán akkora szeretetet és támogatást kapott a csapattársaktól és a szurkolóktól, hogy úgy döntött, marad a csapatnál, és mégse száll fel a gépre. Másnap hajnalban jött a földrengés, és azóta sem találták még meg a ghánai játékost.

Depremde yıkılan yapılardan biri de Antakya Protestan Kilisesi. 1924 yılında Banque de Syrie et du Libanın Antakya şubesi olarak yapılan bina, 2000 yılında kiliseye dönüştürülmüştü. pic.twitter.com/jQdiiHrRs7 — Nehna (@nehnabiz) February 15, 2023

A földrengés által egyik legjobban sújtott városban, Antakyában van (volt) a világ egyik legrégebbi temploma és az ország legrégebbi mecsete (a 7. századi Habib-i Nejjar) is, amelyek romba dőltek. A Szent Péter és Pál templom alapjai az első századra nyúlnak vissza, abban a városban, amely a Római birodalom harmadik legnagyobb városa és keleti központja, valamint az első kereszténnyé lett város volt.

A földrengésnek azonban volt előzménye, mivel Antakya az a város, ahol elvileg a történelem során négy legtöbb emberéletet követelő földrengés közül kettő is bekövetkezett.

Becslések szerint Kr. e. 115-ben egy 7,5-ös erősségű földrengés 260 000 ember halálát okozta, Kr. u. 525-ben egy másik földrengésben 250 000 ember vesztette életét, 1872-ben pedig egy újabb egy földrengés elpusztította Antakya egyharmadát.

A földrengés epicentrumához közeli Osmaniye megyének – az ország ötödik legkisebb tartománya – a távolabbi járásában is erősen érződött a földrengés, de egy épület sem omlott össze, és nem is halt meg senki. Azonban így is erősen érintette a járást a kialakult helyzet, mivel pár nap alatt a korábban 127 000 lakosú Kadirliben most már több mint 200 000 ember található.

Számos fotó van arról is, hogy az epicentrumban lévő Maras tartományban a földrengés hogyan szakította fel végig a szántóföldeket. Büyüknacarban, Maras megye, a földrengés által leginkább sújtott Pazarcık járásának a legmagasabban fekvő falujában a földrengés után 130 házból mindössze 20 maradt meg, 168 ember vesztette életét, hajnalban még a havazás is nehezítette a mentést.

Lesz-e Isztambulban földrengés?

A földrengés után Isztambul fővárosi önkormányzata (IBB) tudományos bizottságot hozott létre a várható Márvány-tengeri földrengés tanulmányozására, és ismét napirendre került a kérdés, hogyan erősítik meg a várost a földrengés ellen. Dr. Buğra Gökçe, várostervező és az IBB főtitkárhelyettes a meghozandó intézkedésekről elmondta:

Ha az önkormányzat teljes költségvetését erre szánjuk, akkor sincs esélyünk arra, hogy megújítsuk az isztambuli épületállományt. Még ha a Török Köztársaság teljes bruttó hazai össztermékének a jelentős részét is elkülönítjük, akkor sem lesz olyan a helyzet, hogy 3-4 év alatt megoldjuk Isztambul problémáját.

Gökçe rámutatott arra is, hogy a kockázatos épületek felújítására nyújtott támogatás nem elegendő, szerinte a városban

30 ezer olyan épület van, amelyekről tudjuk, hogy a legkockázatosabbak. Isztambulban összesen 90 ezer kockázatos épület van.

Vannak olyan városrészek, amelyek jobban állnak. Yasin Kartoğlu, az isztambuli Başakşehir kerület polgármestere elmondta, hogy Başakşehirben napról napra nő a földrengésbiztos házak száma, azonban

Az egész kerületben folyó városfelújítási munkálatokkal a kockázatos épületállomány aránya, amely 2009-ben 50 százalék volt, 13 százalékra csökkent. Célunk, hogy 2 éven belül ezt az arányt 8 százalékra csökkentsük.

Földrengés-elleni szabályok a gyakorlatban

Ezekhez a számokhoz képest a földrengés sújtotta övezet 10 városában eddig 481 865 épületet vizsgáltak meg a kárfelmérés során, és 61 722 épületet súlyosan károsodottnak és lebontandónak nyilvánítottak, ezek mindegyikét le kell bontani.

Nazmi Şahin, az Építésfelügyeleti és Földrengésmérnökök Egyesületének elnöke elmondta, hogy azok az épületek, amelyek nem mentek át az építésfelügyelet vizsgálatán is engedélyt kaptak a területrendezési amnesztia során. Şahin kijelentette, hogy a Malatyában lebontott épületek közül csak kettőt ellenőriztek, míg Gaziantep központjában egyetlen ellenőrzött épületet sem bontottak le a földrengés után. Az illegálisan épült építményekhez nem nyúltak hozzá a területrendezési amnesztia során.

Şahin szerint az épületek alapvetően az előírásoknak megfelelően épültek, de ez a földrengés a szabályokban előírt együtthatóknál jóval nagyobb erősségű volt az, így szerinte a szabályozás megváltoztatására van szükség, mert

az épületeink ugyan megfelelnek a szabályozásnak, de nem alkalmasak arra, hogy ellenálljanak a földrengéseknek.

Az Építésfelügyeleti és Földrengésmérnökök Egyesületének elnöke ellenzi a területrendezési amnesztiát és a területrendezési tervek gyakori módosítását is, hangsúlyozva, hogy az építési ellenőrzésen át nem esett épületek a területrendezési amnesztia keretein belül kapnak engedélyt. Şahin azt mondta:

A területrendezési amnesztiával probléma van. Itt az engedélyt az állampolgár nyilatkozata alapján adják meg. Azonban miért adják meg az engedélyt anélkül, hogy egy ilyen technikai kérdésben vizsgálatot végeztek volna? Mondhatja-e egy orvos a beteg nyilatkozata alapján, hogy 'ön jól van', anélkül, hogy röntgenfelvételeket és elemzéseket végezne?

Nazmi Şahin elmondta, hogy bár még nincsenek eredmények minden tartományból, de Adana és Antep városközpontjában egyetlen ellenőrzött épület sem omlott össze, Malatyában az 1300 összeomlott épületből csak kettőt ellenőriztek, más tartományokban pedig nagyon kevés ellenőrzött épület omlott össze.

Adıyaman Belediye binası depremde yıkıldı, karşısındaki AB mevzuatlı binanın camları dahi kırılmadıDepremde Adıyaman Belediye binası yıkıldı, karşısındaki standartlara uygun yapılan Kommagene Kültür Merkezi binasının camları dahi kırılmadı pic.twitter.com/godQzcpIsh — Ercan (Yaşar) February 15, 2023

Jellemző a helyzetre és az építőipari előírások betartására, hogy míg az adıyamani önkormányzat épülete összedőlt a földrengésben, addig a vele szemben lévő, EU pénzekből készült és EU előírásoknak megfelelő kulturális központ ablakai be sem törtek.

Újra előkerült a török médiában az a hír is, hogy egy évvel a földrengés előtt Tayyip Erdoğan elnök visszavonta a földrengésben erősen érintett İskenderun járásának a katasztrófaveszélyes területté nyilvánításáról szóló határozatot is. Erre emlékeztetve a CHP mersini képviselője, Alpay Antmen arra hívta fel a figyelmet, hogy "A földrengés tehát nem egy sorscsapás volt", mint ahogy azt a kormánypárt és az állami hatóságok próbálták beállítani.

Maraşban, a földrengések epicentrumában a Fox TV riporterét és egy földrengés áldozatát, akik kérdést akartak feltenni Hayrettin Güngör AKP-s polgármesternek, testőrök tartották fel.

Maraş belediye başkanına soru soran muhabire ve tepki gösteren depremzedeye engel https://t.co/BQudf4BdOv — Diken (@DikenComTr) February 17, 2023

A török Rendőr-főkapitányásg (EGM) bejelentette, hogy 21 embert tartóztattak le, mert állítólag "provokatív bejegyzéseket" tettek a földrengésről, 76 olyan honlapot zártak be, amelyeket azért nyitottak, hogy becsapják azokat, akik a földrengés áldozatainak akartak segíteni.

Erdogan 2019-ben még azzal büszkélkedett, hogy Marasban a területrendezési amnesztiával 144 ezer állampolgár problémáját sikerült megoldani.

A 2019 video (eng subs) of Turkey's President Recep Tayyip in which he boasts about the construction amnesty granted in the earthquake-stricken southeastern province has gone viral on social media in (via ) #Erdoğan — Makis (Mylonas) February 13, 2023

A Török Klinikai Mikrobiológiai és Fertőző Betegségek Társasága (KLIMIK) arra figyelmeztetett, hogy a földrengés túlélőinek a jelenlegi életkörülményei jelentősen növelik a fertőző betegségek kockázatát. A társaság követelte, hogy gyorsan hozzák meg a szükséges intézkedéseket a betegségek megelőzésére; ezek alapvetően a tiszta vízzel, a fertőtlenítéssel, a csatornázás hiányában az illemhelyek biztosításával kapcsolatosak lennének.

Címlapkép: Romba dőlt épület előtt városi dolgozók a törökországi Antakyában 2023. február 16-án, tíz nappal a Dél-Törökországot és Észak-Szíriát sújtó 7,7-es és 7,6-es erősségű két földrengés után. MTI/EPA/Sedat Suna