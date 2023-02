Ismét erős földrengés rázta meg Törökországot

Újabb, 6,4-es erősségű földrengés rázta meg hétfőn Törökországot az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC) szerint. A rengéseket Szíriában, Egyiptomban és Libanonban is érezték.

Az újabb földmozgás epicentruma a török katasztrófavédelem (AFAD) szerint 2 kilométeres mélységben volt Defne városánál.

Az újabb erős földrengés azt követően jött, hogy Törökországban 41 156-ra emelkedett a február 6-i földrengések halálos áldozatainak a száma - közölte hétfői sajtótájékoztatóján a török katasztrófavédelem (AFAD) elnöke, Yunus Sezer.

A Reuters tudósítása szerint hétfőn késő este 6,3-as erősségű földrengés rázta meg a török-szíriai határvidéket, pánikot keltve és épületeket rongálva a törökországi Antakya városában. Az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) szerint a rengés 2 km-es mélységben történt.

A török katasztrófavédelem, az AFAD szerint a 6,4-es erősségű földrengés központja a Hatay török tartományban található Defne város környékén volt. Ezt követte pár perccel később egy második, 5,8-es erősségű rengés, melynek központja Samandagban volt.

Az NTV televízió arról számolt be, hogy a rengés következtében néhány megrongálódott épület összedőlt. Hatay polgármestere szerint emberek rekedtek a romok alatt. A hétfői 6,4-es erősségű földrengés a szíriai Idlíb és Aleppó régióját is súlyosan érintette. Médiajelentések szerint épületek dőltek össze, és az áram- és internetszolgáltatás is szünetel egyes területeken.

Címlapkép: Getty Images