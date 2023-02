Joe Biden teljesen váratlanul megjelent Kijevben - Azonnal megszólaltak a légi szirénák egész Ukrajnában

Joe Biden a tegnapi nap folyamán érkezett meg Lengyelországba. Korábban többször is felmerült annak lehetősége, hogy az amerikai elnök a három napos európai útja során ellátogat Kijevbe is. Egyes információk szerint az ötletet, hogy az elnököt titokban átszállítsák az ukrán fővárosba, korábban elvetették, mert az túlságosan kockázatosnak bizonyult.

Azóta már felvételek is felkerültek arról, hogy az amerikai elnök végült tényleg elutazott az ukrán fővárosban. A médiában megjelent felvételek szerint Joe Biden a Kijev központjában lévő Szent Mihály-székesegyház közelében sétál Volodimir Zelenszkij ukrán elnök társaságában. A beszámolók szerint a menet egy emlékfal felé tartott, amely az Oroszország által 2014 óta Ukrajna ellen vívott háborúban elesett ukrán katonák előtt tiszteleg.

Biden and Zelenskyy in Kyiv pic.twitter.com/tEliezC7RV

A nyilvánosságra került felvételeken jól hallatszik, hogy a városon belül szólnak a szirénák, a közelgő orosz rakétatámadásra figyelmeztetve. Biden érkezését megelőzően ugyanis egész Ukrajna területén megszólaltak a szirénák, miután az orosz légierő gépei - többek között a Fehéroroszországban állomásozó MiG-31-esek - is a levegőbe emelkedtek.

️Biden and Zelensky walking around Kyiv during the alarm pic.twitter.com/8ucgshisbq