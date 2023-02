Ma nagy beszédet tervez mondani Putyin

Azt egyelőre nem lehet biztosra tudni, hogy a beszéd során fog-e tenni olyan nagy horderejű bejelentéseket az orosz államfő, mint amilyet 2022. szeptember 21-én, a részleges mozgósítás meghirdetésekor.

Közel egy éve, 2022. február 24-én hajnalban indult meg Oroszország ukrajnai inváziója. Putyin minden bizonnyal az évforduló apropóján tervez beszédet mondani.

Russian President Putins Motorcade has been seen speeding through the empty Streets of Moscow to and from The Kremlin multiples times over the last 12 Hours; this does not appear to happen often only being observed to have happened 3x in 2022. pic.twitter.com/zzUPvmJsqw