Megerősítette az orosz védelmi minisztérium: a haderő részévé váltak a szakadár milíciák

A Luhanszki, illetve a Donyecki Népköztársaság 2014 óta működik Ukrajna két érintett megyéjében orosz bábállamként. Vlagyimir Putyin éppen egy éve, 2022. február 21-én ismerte el függetlenségüket és kötött velük védelmi megállapodást – végeredményben erre hivatkozva indult meg három nappal később az ukrajnai invázió. Tavaly ősz folyamán aztán a „népköztársaságokat” az orosz jog szerint Oroszország annektálta, most pedig a fegyveres erőiknek az orosz reguláris haderőbe integrálása történt meg.

A védelmi minisztérium cáfolta azokat a jelentéseket, melyek szerint elbocsájtották volna a két népköztársaság integrált 1. és 2. hadtestje egyes tisztjeit.

A donyecki milícia szóvivője, Eduard Baszurin nemrég elbocsájtásáról beszélt Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezérrel, mondván, hogy az ilyen parancsnoki változások ártanak a milíciáknak és a katonáknak. Szerinte a katonák morálja csökken, ha az integráció során parancsnokaikat olyanok váltják föl, akiket nem ismernek.

A szakadár milíciák átszervezéséről szóló döntés a folyamatban lévő offenzíva közepette valószínűleg azt jelzi, hogy az orosz védelmi minisztérium nem teljesen érti az irreguláris erők hivatásos hadseregbe való integrálásával járó kihívások mértékét, különösen az intenzív harci műveletek időszakában

– írja értékelésében az ISW.

Miközben a milíciák fegyveresei a Donbaszban harcolnak, a parancsnoki struktúra átszervezése gyengítheti a kohéziót a milícia egységei, illetve a milícia egységei és az orosz csapatok között.

Az ISW szerint az oroszoknak szükségük van ezekre az egyébként kevésbé hatékony és sokszor lesajnált milíciákra, hogy fönntartsák pozícióikat Donyeck és Luhanszk megyében, miközben a reguláris orosz erők folytatják offenzíváikat.

US President Joe visited on February 20 ahead of the first anniversary of s invasion of , signaling continued US commitment to supporting Ukraine in its efforts to liberate its territory. #Biden