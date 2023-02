Kiderült, honnan szerezték az ukránok az orosz tüzérséget rendre megviccelő „lufikat”

A cseh gyár hadititkokra hivatkozva nem mondhatta el azt, hogy pontosan hány ilyen felfújható ál-MARS-t szállítottak le eddig Ukrajnába, azt azonban közölte, hogy havonta átlagosan 35 csalit tudnak legyártani. A feliratok alapján a lufik a sztárfegyvernek számító HIMARS-t hivatottak ábrázolni, a lánctalpak, valamint a rakétaindító konténerek azonban egyértelműen a nagyobb M270-esre hajaznak.

Czech TV : Czech production of inflatable decoys HIMARS, which are delivered to Ukraine (English subtitles added) @ReporteriCT