Szivárognak a videók: hatalmas csata dúlt Kreminna térségében

Szergej Hajdaj, Luhanszk megye kormányzója szerdán bejelentette, a rendelkezésére álló információk alapján az orosz csapatok kedden a luhanszki Kremmina térségében próbálkoztak meg támadással. Az áttörési kísérletben egy századnyi gyalogos és egy, az orosz hadsereg legmodernebb T-90M-es páncélosaival felszerelt harckocsizó század vett részt.

Kreminna direction. 11 Russian tanks (company) and several IFVs went on the offensive. Ukrainian soldiers destroyed two Russian T-90s, the rest retreated. https://t.co/gxEcStCNGV