Földbe csapódott egy orosz csatarepülőgép az ukrán határ közelében

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a baleset kiváltó oka az előzetes információk szerint "műszaki meghibásodás" volt. A közlemény hozzáteszi, a Szu-25-ös csatarepülőgép lakaltan területen csapódott be, a hatóságok nem jelentettek egyéb károkat. A harci repülőgépet vezető pilótának nem sikerült katapultálnia.

: A Russian Su-25 close air support jet returning from a combat mission crashed in Oblast. It appears that this was RF-95143 (Yellow 37). The pilot was killed. #Russia