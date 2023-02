Újfajta, radikális taktikához nyúlhatott az orosz haderő az ukrán fronton

Orosz és ukránpárti bloggerek (de inkább elsősorban orosz) arról írnak, hogy az orosz haderő egy MT-LB páncélozott szállító harcjárművet telerakott robbanószerekkel, majd az így keletkezett járműalapú improvizált robbanóeszközt (VBIED) beküldték az ukrán haderő állásai közé.

A VBIED állítólag egy fának ütközött, majd néhány perc múlva felrobbant, az oroszok szerint jelentős veszteségeket okozva az ukrán haderőnek. Az oroszok azt állítják: a járművel nem öngyilkos merényletet hajtottak végre, hanem távirányítóval kezelték.

Az eseményről készült állítólagos fényképeket, videókat és helyszíni beszámolókat számos háborús blog keringeti, egyelőre ezek hitelességét nem lehet megerősíteni.

„A világ egykoron második legerősebb hadsereg az Armata, a Szu-57-es és a hatalmas Kirov világából most már az Iszlám Állam autóbombáinak enyhén kifinomultabb változatát használja” – írja egy kommentelő az egyik videó alá.

