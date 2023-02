Bejelentette a Wagner-vezér: elfoglaltak egy Bahmuttal szomszédos települést

Prigozsin szerint a Wagner csoport teljes egészében ellenőrzése alá vonta Berhivkát.

A Wagner-vezér állításait független források egyelőre nem erősítették meg.

Ha igaz az állítás, azzal az oroszok az ukrán haderő egy fontos utánpótlási vonalát zárták el, és közelebb kerültek a hónapok óta ostromlott Bahmut bekerítéséhez.

Russian/Wagner Forces are claiming within the last several hours to have Captured the Settlement of Berkhivka just to the North of Bakhmut. pic.twitter.com/JXXRKnxCdS