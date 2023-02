Afrika legnépesebb országa a világ egyik legnagyobb olajkincsével nagy lépést tervez tenni a demokrácia útján

Kerekes Miklós 2023. február 25. 06:15

Nigériában a mai nap elnök- és parlamenti választásokat tartanak. Ez elsőre távolinak és érdektelennek tűnhet, azonban számos érv szól amellett, hogy az idei választás más lesz, mint a korábbiak, és még a magyar olvasó életére is nagyobb hatással lehet, mint azt elsőre várná. Nigéria Afrika legnépesebb országa, egyik legnagyobb gazdasága, ahol talán meglepő módon kimutatható szintű magyar gazdasági és politikai kapcsolatok is vannak. Az ország óriási potenciállal rendelkezik az elkövetkező évtizedekre, és kiemelkedő szerepet tud játszani az Oroszországtól függetlenedni próbáló Európa szénhidrogén-ellátásában is. Az ország tovább haladása a demokratikus úton az egész kontinens számára kiemelkedő fontossággal bírhat, és idén először a két nagy párton kívül egy igazi váratlan jelölt is feltűnt, aki ráadásul vezeti is a közvélemény-kutatásokat.