Nő a feszültség Transznyisztria körül, elfogadta az EU a tizedik szankciócsomagot - Háborús híreink szombaton

Portfolio 2023. február 25. 10:55

Oroszország a hét folyamán többször jelezte azt, hogy Ukrajna meg tervezi támadni a moldovai szakadár Transznyisztria területét, pénteken pedig kijelentették, hogy egy ilyen katonai akciót a saját területük elleni támadásként értékelnének. A moldovai kormány az ország elhagyására szólította fel az orosz csapatokat. A Kreml bejelentésével nagyjából egy időpontban vált nyilvánossá az is, hogy az első, Lengyelországból küldött Leopard 2-es harckocsik már meg is érkeztek Ukrajnába. A pénteki nap végére az Európai Uniónak is sikerült elfogadnia az Oroszországot sújtó tizedik szankciócsomagot. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.