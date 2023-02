Ukrán falut foglalhatott a Wagner-csoport

Egyelőre a falu elfoglalását más források nem erősítették meg. Az Ukrajna elleni orosz invázió első évfordulója után egy nappal kiadott ukrán katonai jelentések azt sugallták, hogy a kulcsfontosságú város közelében lévő falvak továbbra is Kijev ellenőrzése alatt állnak. A Reuters független forrásból nem tudta megerősíteni sem a Prigozsin rövid hangüzenetében elhangzott állítást, sem az ukrán hadsereg vezérkarának jelentését. Egyes források azonban arról számoltak be, hogy az orosz erők behatoltak Jahidnyébe.

Az oroszok már hét hónapja próbálják elfoglalni a mára szétzilált donbászi várost, az elkerítő műveletek eredményeképpen pedig egyre szűkebb lehetőség van utánpótlás bejuttatására. A Bakhmut térségéből származó beszámolók szerint, míg a várostól délre az orosz erők elakadtak, északra több mint egy kilométert haladtak előre, így jutottak el Jahidnye külvárosáig.

A brit védelmi minisztérium a múlt héten a jelenlegi orosz taktikát kommentálva azt mondta, hogy az oroszok célja az, hogy a létszámfölényével kimerítsék Ukrajna védelmét, még akkor is, ha ez hatalmas veszteségeket jelent. A bakhmuti ukrán védők az újabb orosz műveletek kapcsán is erről a stratégiáról számoltak be.

A Bakhmut szektor egyike annak a hat területnek, ahol az orosz erők az elmúlt három hétben fokozott erőfeszítéseket tettek az előrenyomulásra a keleti fronton, amely egyelőre nem hozott jelentős eredményeket.

