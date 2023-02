Harapófogóba zárhatták az orosz csapatokat Bahmutnál

Tegnap délután érkeztek az információk, melyek szerint az orosz csapatok elfoglalták a Bahmuttól mindössze néhány száz méterre fekvő, azzal gyakorlatilag egybeépült Jahidne falut.

A támadással az orosz erők gyakorlatilag elvágták a város északi utánpótlási vonalait.

Ma több információ is érkezett attól, hogy a bahmuti védők, illetve a várostól északra állomásozó ukrán csapatok az M3-as úton két irányból támadást indítottak az orosz egységek ellen, és harapófogóba zárták a kulcsfontosságú utánpótlási vonaltól délnyugatra állomásozó csapatokat.

BAKHMUT /FLASH TRAFFIC/ On 26 FEB, UKR forces launched a combined arms counter-attack SE along the M-03 HWY axis. Timely reporting by Jarosław Wolski indicates that RU forces have been flanked and driven SE down the M-03 HWY toward Berkhivka. @wolski_jaros