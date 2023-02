Rejtélyes robbanások Minszk közelében - komoly csapás érhette az orosz felderítést

A Korrespontdent arról ír, hogy robbanás környékén élők megnövekedett katonai és rendőri jelenlétről és ellenőrzésekről számoltak be. A fehérorosz ellenzéki BYPOL szerint egy orosz katonai szállítórepülőgép és hóeltakarító gépek sérültek meg.

A hír jelentőségét az adja, hogy a megsérült repülőgép állítólag egy A-50-es felderítő, légtérellenőrző repülőgép. Rácz András Oroszország-szakértő erről azt írja a Facebook oldalán, hogy az A-50-esek figyelik az ukrán légteret, a légvédelmet, és koordinálják az orosz légierő és drónok tevékenységét Észak-Ukrajna ellen. Oroszországnak összesen 13-14 ilyen gépe van, és nem is biztos, hogy mind működik.

Tehát ha akárcsak egy is megsemmisült belőlük, az csúf veszteség

- írja Rácz.

Now this is big. Belarusian Partisans reportedly blew up a Russian A-50 early warning and control aircraft at Machulishchy airfield near Minsk. According to the BYPOL initiative, the front and central parts of the plane, avionics and radar antenna were damaged. pic.twitter.com/IGFAx00973