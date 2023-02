Térképeken az ukrajnai háború

A brit védelmi minisztérium, illetve az Institute for the Study of War (ISW) amerikai védelmi elemzőintézet is közzétette térképeit az ukrajnai háború állásáról.

A brit védelmi minisztérium hétfői térképén láthatók az oroszok által 2014 (sötétpiros), illetve 2022 után (világos piros) elfoglalt területek, illetve azok a területek, ahol jelenleg a harcok folynak (szaggatott). A térkép jelöli a nagyobb orosz csapatok helyzetét és az orosz támadások valószínű irányát.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 27 February 2023.Find out more about the UK government's response: https://t.co/UOdc0a9XR8 — Ministry (of) February 27, 2023

Az ISW részletes térképeket is közzétett a háború állásáról.

officials are promoting an information operation that falsely frames Russias war in as existential to the continued existence of the Russian Federation. #Russian — ISW (@TheStudyofWar) February 28, 2023

Luhanszknál az orosz erők koncentrálják és fokozzák támadásaikat a frontvonal mentén, és korlátozott szárazföldi támadásokat indítottak Szvatovétól északnyugatra, valamint Kremmina közelében.

Eastern :Ukrainian officials stated that Russian forces have been concentrating and escalating operations along the Oblast frontline. Russian forces conducted limited ground attacks northwest of & near on 26-27 FEB. #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) February 28, 2023

Az orosz erők folytatják támadásaikat a donyecki frontvonalon is, orosz források szerint pedig a Wagner csoport területeket szerzett Bahmuttól északra.

Eastern :Russian forces continued to conduct ground attacks across the Oblast front line, and Russian sources widely claimed that Group forces made territorial gains north of . #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) February 28, 2023

Orosz katonai bloggerek szerint a Wagner ellenőrzést szerzett Jahidne település fölött.

Címlapkép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images