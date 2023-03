Lesújtó ábra érkezett: toronymagasak az orosz harckocsi-veszteségek

Ábrát készített az orosz és ukrán harckocsi-veszteségekről az Oryx haditechnikai szakportál. Ez alapján világosan látszik, hogy az orosz haderőnek lényegesen magasabb veszteségei vannak a fegyvernemen belül, mint az ukrán harckocsizóknak.

Az Oryx szakportál elsősorban arról ismeretes, hogy fényképes bizonyítékokkal, dátumbélyeggel gyűjtik az orosz-ukrán háború eszközveszteségeit. A valós veszteség az Oryx által gyűjtöttnél valószínűleg mindkét oldalon lényegesen magasabb, de az arányokban valószínűleg nagyon komoly eltolódás nincsen.

A szakportál eddig 9441 katonai jármű elvesztését regisztrálta orosz oldalon a háború kezdete óta, ukrán oldalon pedig 3021 katonai jármű veszett el a harcokban. A veszteségből ukrán oldalon 470 tank veszett eddig el a harcokban, orosz oldalon 1782.

A szakportál Twitter-oldalán egy olyan chartot rakott ki, melyen jól látszik a veszteségek időbeli eloszlása és egymáshoz viszonyított aránya is. Az ábrán jól látszik az intenzív, őszi ukrán offenzíva hatása, illetve az elmúlt hetek hevülő harcainak hatása is, ahogy az oroszok több donbaszi település ellen is páncélos-támadást hajtottak végre.

Ismét fontos hangsúlyozni: a listázott eszközveszteségeket érdemes egyfajta "minimum ismert veszteségként" kezelni, a valódi veszteségek mindkét oldalon súlyosabbak.