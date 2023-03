Példátlan korlátozásokkal kezdi a tavaszt Franciaország

Miután az országban 32 napot regisztráltak eső nélkül, Franciaország arra készül, hogy márciustól korlátozza a vízhasználatot az ország egyes részein, ami az elmúlt 64 év legszárazabb telét követően példa nélküli lépés ebben az évszakban.

2021 augusztusa óta három hónap kivételével minden hónap csapadékhiányos volt az országban.

Franciaországban a vízkészletek a tavalyi évhez képest is alacsonyak, tíz év alatt a második legalacsonyabb szintűek, és az Alpokban is kevés a hó mennyisége még 2022-hez képest is, amely egy különösen száraz év volt.

Összességében alacsony vízenergia-termelésre és alacsonyabb folyószintekre számítunk tavasszal és nyáron

- mondta Jean-Paul Harreman, az EnAppSys BV tanácsadó cég igazgatója a Reutersnek.

A Meteo-France szerint a következő három hónap csapadékmennyisége döntő fontosságú lesz ahhoz, hogy a talajvíz és a folyók nyár előtt visszatérjenek a szokásos szintjükre.

